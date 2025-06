Inter-River Plate, dentro o fuori notturno al Mondiale per Club

Inter-River Plate vedrà ancora una volta il calcio d’inizio a un orario non certo agevole, le 3 di notte in Italia. A Seattle si definisce il Gruppo E del Mondiale per Club: l’obiettivo primario è passare il turno.

GUARDARE IN CASA PROPRIA – Inter-River Plate si incrocia col risultato del Monterrey, che in contemporanea affronta l’Urawa Red Diamonds, ma fino a un certo punto. Il 2-2 di stasera a Seattle garantirebbe il passaggio del turno per entrambe, coi nerazzurri primi nel girone, senza guardare l’altra partita. Ma questa eventualità è stata già smentita seccamente da Cristian Chivu, che ha reagito molto stizzito all’ipotesi. Motivo per cui si prevede che sarà gara vera, col principale obiettivo di passare il turno ed evitare un’altra umiliazione: per fare questo servirà vincere o pareggiare, oppure un mancato successo dei messicani. E per il primo posto c’è da vincere oppure ottenere un pari con gol: ecco il traguardo vero.

Inter-River Plate con un volto nuovo dal 1′

DI NUOVO IN CAMPO – L’Inter, stanotte col River Plate, ritroverà dal 1′ Denzel Dumfries. Forse il più continuo per rendimento in stagione, uno che è mancato tantissimo quando contava. Mentre per Hakan Calhanoglu, Benjamin Pavard e il 2025 nullo di Marcus Thuram (fra i tanti) resta il titolo di indisponibile. Contro l’Urawa Red Diamonds, Valentin Carboni è stato il salvatore della patria con il gol al 92′, ma una maglia da titolare è difficile. Più facile che tocchi a Francesco Pio Esposito giocare con Lautaro Martinez, visto che il fratello non ha convinto. Nel River Plate, Marcelo Gallardo senza centrocampo visti i tre squalificati. Segui su Inter-News.it per tutta la serata le ultime notizie sulla sfida. Nella notte italiana Inter-River Plate, trasmessa in diretta TV e diretta streaming, con tutta la copertura che proseguirà anche domani mattina.