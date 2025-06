Inter-River Plate con tre certezze: una per ruolo! Le ultime – SM

Verso Inter-River Plate, partita valevole per la terza giornata del Mondiale per Club (girone E). In casa nerazzurra, Cristian Chivu di sicuro sceglierà queste tre pedine: una per ogni ruolo.

TRE CERTEZZE – Stasera alle 3 di notte italiane ci sarà Inter-River Plate, la partita più prestigiosa del girone E. Ai nerazzurri basta anche un pareggio per passare il turno, ma se dovessero vincere, allora lo farebbero anche con il primo (vedi tutte le combinazioni). Per quanto riguarda la formazione che metterà in campo Cristian Chivu, ci saranno tre certezze, una per ruolo, tra difesa, centrocampo e attacco. Come riferisce Sport Mediaset, queste si chiamano Matteo Darmian come braccetto di destra, il rientro di Denzel Dumfries come esterno di fascia al posto di Luis Henrique; e, infine, Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante classe 2005 farà coppia con Lautaro Martinez.

La probabile formazione dell’Inter contro il River Plate: verso il 3-5-2

ULTIME – Chivu dovrebbe rilanciare il 3-5-2, dopo aver provato il 3-4-2-1 contro gli Urawa Reds. Dentro pure Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan. Gli ultimi due erano entrati a partita in corso contro i giapponesi, mentre il difensore centrale era rimasto in panchina per novanta minuti. Ecco la probabile formazione dell’Inter contro il River di Franco Mastantuono:

(3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez.