Inter-River Plate, Chivu tra il 3-4-2-1 e il 3-5-2! Probabile formazione

Inter-River Plate si disputerà giovedì 26 giugno alle ore 3 allo Stadio Lumen Field di Seattle: di seguito la probabile formazione di Cristian Chivu.

LA SFIDA – Inter-River Plate è un match valido per la terza e ultima giornata del Girone E del Mondiale per Club. La formazione nerazzurra si presenta al match con la consapevolezza che solo attraverso una vittoria potrà conseguire il primo posto nel gruppo. Con un pareggio, invece, ci si garantirebbe l’accesso agli ottavi della competizione internazionale, ma da secondi. L’obiettivo minimo è quest’ultimo, ma vincere aiuterebbe anche nell’acquisizione di quelle consapevolezze di cui l’Inter ha estremo bisogno dopo il periodo difficile vissuto nel post-Monaco. Di fronte un’avversaria per nulla mediocre, come comprovato dal rendimento avuto dagli argentini nel torneo e dalla presenza di calciatori di spessore tra le sue fila.

Inter-River Plate, la probabile formazione di Chivu

LE SCELTE – In Inter-River Plate Chivu potrebbe subito impiegare Denzel Dumfries, che ha pienamente recuperato dall’infortunio. L’olandese, per il quale si tratterebbe dell’esordio con Chivu sulla panchina nerazzurra, dovrebbe essere affiancato sull’altra corsia da Carlos Augusto – che ha finora convinto più di Federico Dimarco. In difesa non sono attese novità, con Stefan De Vrij nuovamente favorito su Francesco Acerbi per una maglia da titolare. A centrocampo toccherà ancora a Kristjan Asllani, che dovrebbe essere affiancato da due centrocampisti nell’ottica di un 3-5-2 iniziale schierato da Chivu. I suoi compagni di reparto dovrebbero essere Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan, con Petar Sucic e Valentín Carboni chiamati a partire dalla panchina. In avanti, Francesco Pio Esposito è il favorito per affiancare Lautaro Martinez. Per l’italiano si tratterebbe dell’esordio dal primo minuto.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.