Inter-River Plate, Chivu conferma l’attacco: le formazioni ufficiali!

Inter-River Plate, terza partita del girone E del Mondiale per Club, la seconda consecutiva al Lumen Field di Seattle. I nerazzurri si preparano a scendere in campo contro gli argentini. Ecco le scelte di Cristian Chivu con le formazioni ufficiali.

GLI INCROCI – Il Gruppo E si incrocerà agli ottavi di finale con il Gruppo F, che si è concluso con la qualificazione del Borussia Dortmund al 1° posto e del Fluminense al 2°, che saranno i possibili avversari dell’Inter in caso di qualificazione nerazzurra. Se l’Inter dovesse accedere agli ottavi come prima del girone, i nerazzurri affronteranno il Fluminense al Bank of America Stadium di Charlotte lunedì 30 giugno alle 15:00 (ora locale, le 21:00 in Italia). In caso di passaggio del turno come seconda squadra del Gruppo E invece gli uomini di Chivu giocheranno gli ottavi contro il Borussia Dortmund al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta martedì 1 luglio alle 21:00 (le 03:00 di mercoledì 2 in Italia). Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-River Plate in campo oggi alle 3, ore italiana (18 ore locali).

Inter-River Plate, le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito.

Panchina: Di Gennaro, Martinez, Calligaris, De Vrij, Sucic, Luis Henrique, Carlos Augusto, Palacios, Carboni, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch, Cocchi, Zalewski, Sebastiano Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu

River Plate (4-3-3): Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Acuña; Aliendro, Kranevitter, Meza; Mastantuono, Colidio, Borja.

Panchina: Ledesma, Gattoni, Pezzella, Rojas, Lanzini, Rivero, Gonzalez Pirez, Bustos, G. Martinez, Tapia, Casco, I. Fernandez, Costantini, Subiabre, Lencina.

Allenatore: Marcelo Gallardo