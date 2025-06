Inter-River Plate, Chivu cambia il compagno di Lautaro Martinez in attacco

Tutto pronto per la sfida decisiva del Gruppo E al Mondiale per Club. L’Inter di Cristian Chivu tornerà in campo nella notte tra mercoledì e giovedì per affrontare il River Plate di Marcelo Gallardo in un match che deciderà le sorti del girone e il futuro cammino dei nerazzurri nel torneo. Dumfries è pronto a ritornare a disposizione.

PROSSIMA SFIDA – In vista della prossima sfida contro il River Plate, all’Inter basterà un pareggio per conquistare il passaggio agli ottavi di finale, ma per farlo da prima classificata servirà una vittoria: gli argentini infatti vantano una migliore differenza reti, grazie alle vittorie su Urawa Reds e Monterrey. Con in palio la qualificazione e un possibile incrocio più favorevole ai quarti – al momento con il Fluminense -, Chivu prepara alcune novità. La principale riguarda l’attacco, dove Francesco Pio Esposito è in forte rialzo nelle gerarchie. Il classe 2005, autore di una buona prova all’esordio contro il Monterrey e completamente recuperato dai recenti problemi fisici, è in pole per affiancare Lautaro Martinez dal 1’.

Pio Esposito in Inter-River Plate, ma non l’unico dubbio

PRIMA DELLA PARTITA – L’altro dubbio è sulla fascia destra: Denzel Dumfries è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo lo stop per affaticamento, ma potrebbe partire dalla panchina. Al suo posto, possibile maglia da titolare ancora di Luis Henrique, già impiegato nell’ultima partita da titolare. L’esterno brasiliano si sta ritagliando spazio e potrebbe essere utilizzato in una sorta di staffetta con l’olandese, pronto a subentrare a gara in corso. La posta in palio è alta: un successo porterebbe entusiasmo e soprattutto la qualificazione al turno successivo.