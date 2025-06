Inter-River Plate per chiudere la questione gironi: un solo precedente (non ufficiale)

Dopo la vittoria contro gli Urawa Red Diamonds e il pareggio all’esordio con il Monterrey, l’Inter si prepara alla sfida decisiva del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025. I nerazzurri affronteranno il River Plate mercoledì 25 giugno alle ore 18:00 locali al Lumen Field di Seattle (le 3:00 del mattino del 26 giugno in Italia), in un match che metterà in palio il passaggio alla fase a eliminazione diretta della competizione.

UN PRECEDENTE – Un pareggio basterebbe all’Inter per qualificarsi agli ottavi, ma significherebbe chiudere al secondo posto dietro proprio agli argentini, in virtù della miglior differenza reti del River Plate. Vincere, dunque, garantirebbe il primo posto nel girone e, con esso, un accoppiamento sulla carta meno complicato nel turno successivo. Quella tra Inter e River Plate sarà la prima sfida ufficiale tra i due club, ma le due squadre si sono già incrociate in un’unica occasione, in un’amichevole storica disputata oltre sessant’anni fa. Risale al 21 giugno 1961 l’unico precedente, in occasione del “Torneo Italia”, una manifestazione internazionale organizzata per celebrare il Centenario dell’Unità d’Italia. A San Siro, davanti a circa 75.000 spettatori, l’Inter pareggiò 1-1 con il River Plate grazie a una rete di Mario Corso nel primo tempo, abile a colpire di testa su cross di Bicicli. Nella ripresa fu Moacyr a trovare il pari su punizione per gli argentini. Quel risultato consentì ai nerazzurri di qualificarsi alla finale, poi persa contro il leggendario Santos di Pelé.

Inter-River Plate, prima storica partita ufficiale tra le due squadre!

IN ASSOLUTO – Giovedì 26 giugno 2025 a distanza di oltre sei decenni, Inter e River si ritrovano in una sfida ben più rilevante. Cristian Chivu e i suoi sono chiamati a non fallire: conquistare gli ottavi di finale significherebbe allungare il cammino mondiale e, soprattutto, alimentare le ambizioni di riportare un trofeo internazionale a Milano. L’obiettivo è alla portata, ma serviranno concentrazione, qualità e sangue freddo per superare una delle squadre più blasonate del Sud America.