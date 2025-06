Inter-River Plate, 3ª giornata Mondiale per Club: dove vederla in diretta TV e streaming

Inter-River Plate è la terza partita del Mondiale per Club per la squadra di Chivu (girone E): scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming. Si gioca tra giovedì 26 giugno alle 3 di notte (ore italiane) al Lumen Field di Seattle: ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su Inter-News.it.

Partita in programma

Inter-River Plate, terza partita del Girone E del Mondiale per Club 2025.

Quando si gioca Inter-Urawa Reds

Stadio “Lumen Field” di Seattle, la notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno alle 3 ore italiane.

Inter-River Plate, dove vederla in diretta TV