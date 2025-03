Inter, chi si rivede? Grosse novità da Appiano Gentile su tre infortunati!

Tre calciatori infortunati varcano i cancelli di Appiano Gentile quest’oggi: ecco tutti gli aggiornamenti che interessano alcuni dei pilastri dell’Inter di Simone Inzaghi.

IL RITORNO – La pausa per le Nazionali toglie tanto, ma in alcune circostanze ha anche il potere di restituire. Quest’ultimo è il caso dell’Inter, che per questa sosta vede tornare ad Appiano Gentile alcuni pilastri della formazione di Simone Inzaghi. Gli infortuni, arrivati poco prima dell’inizio dei ritiri della Nazionale, hanno impedito a una serie di nerazzurri di essere a disposizione dei propri CT. In questo modo i calciatori potranno sfruttare il tempo a disposizione per recuperare dai problemi fisici, provando a tornare in forma in concomitanza col ritorno in campo dell’Inter. Ecco, quindi, che arrivano importanti novità da Appiano Gentile sulla situazione legata a tre uomini di Simone Inzaghi.

Tornano tre Nazionali ad Appiano Gentile: gli aggiornamenti sugli infortunati dell’Inter

LE NOVITÀ – Stando a quanto riporta il giornalista di Sky Sport Andrea Paventi, questa mattina hanno fatto ritorno nel centro sportivo dell’Inter Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e Marcus Thuram. Il capitano nerazzurro e il centrocampista olandese sono stati impegnati nello svolgere le sedute di terapia per recuperare dai problemi fisici. L’attaccante francese, invece, ha svolto un lavoro individuale. Nei prossimi giorni continuerà il lavoro per tutti gli infortunati di Inzaghi, mentre il resto del gruppo nerazzurro potrà riposare fino a martedì. Nel pomeriggio del 25 marzo, infatti, tutta l’Inter si ritroverà ad Appiano Gentile per riprendere i lavori in vista della sfida contro l’Udinese di domenica pomeriggio.