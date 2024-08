L’Inter ritrova il suo San Siro dopo 97 giorni: numeri monstre – TS

Dopo 97 giorni l’Inter domani ritroverà San Siro. I campioni d’Italia sfideranno il Lecce tra le proprie mura amiche. In casa, numeri spaventosi.

TANA – A distanza di tre mesi, esattamente 97 giorni, l’Inter ritrova San Siro. Domani alle 20.45, la Beneamata giocherà contro il Lecce, nel match valido per la seconda giornata di campionato. Alla squadra di Simone Inzaghi serve la vittoria, dopo il pari beffardo di Genova. Domani la grande occasione in casa davanti a oltre 70 mila tifosi in un San Siro che si tingerà a festa per accogliere gli eroi della seconda stella. Contro il Lecce partita comunque non semplice, anche perché la squadra di Luca Gotti ha voglia di rivalsa, dopo il pesante passivo subito all’esordio contro l’Atalanta per 4-0. Oggi l’Inter farà la rifinitura al Meazza e domani ci sarà la sfida. I nerazzurri a San Siro sono praticamente invalicabili.

Inter unica in Serie A: miglior media di punti in casa

MIGLIOR MEDIA – Numeri monstre dell’Inter in casa. Come racconta Tuttosport, la squadra nerazzurra, infatti, prendendo in esame le ultime cinque stagioni – dal ’19-20 al ’23-24 – è la squadra che in Serie A ha messo insieme più punti considerando solamente le partite disputate in casa. L’Inter – prima con Conte (biennio ’19-21), quindi con Inzaghi (’21-24) – ha collezionato ben 224 punti in 95 partite casalinghe, viaggiando quindi alla media di 2.36 punti a gara. Nessun’altra squadra del nostro campionato è riuscita a mantenere un ritmo del genere. La Juventus, seconda in questa particolare classifica, ha ottenuto 211 punti (2.22), mentre a chiudere il podio si trova la Lazio con 194 punti (2.04). Seguono poi Roma a 189, Milan a 186, il Napoli a 179 e l’Atalanta a 171.

Fonte: Tuttosport – F.M