L’Inter ritrova 3 sudamericani su 4! I dubbi di Inzaghi per la Sampdoria

L’Inter ha riaccolto tre sudamericani su quattro, a poco più di trentasei ore dalla partita contro la Sampdoria. Secondo Sky Sport rimangono però i dubbi di Inzaghi per domenica (ore 12.30).

DI RITORNO – Joaquin Correa, Lautaro Martinez e Arturo Vidal sono rientrati a Milano. Lo annuncia Sky Sport, segnalando però come i tre non si siano potuti allenare in giornata. Lo faranno domani, con la rifinitura che sarà di pomeriggio (dopo la conferenza di Simone Inzaghi) per provare ad avere anche Matias Vecino, atteso di mattina. In vista di Sampdoria-Inter, però, rimangono ancora i dubbi del tecnico. Uno fra Correa e Lautaro Martinez può giocare dall’inizio, accanto a Edin Dzeko, ma resta favorito Stefano Sensi nel 3-5-1-1. Inzaghi vuole prima valutare le condizioni dei sudamericani rientranti, prima di prendere una decisione sul loro impiego. Per il resto difesa e centrocampo dell’Inter contro la Sampdoria saranno le stesse viste a Verona, quindi con Matteo Darmian preferito a Denzel Dumfries. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Sampdoria-Inter, secondo Sky Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.