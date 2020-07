Inter, rischio stanchezza contro la Roma: poco riposo per i nerazzurri

L’Inter, tornata solo ieri mattina in treno da Ferrara, avrà poco tempo per preparare la seconda trasferta consecutiva e affrontare un nuovo viaggio in vista della sfida contro la Roma, che a differenza dei nerazzurri ha avuto un giorno di riposo in più.

POCO RIPOSO – L’Inter dopo la vittoria maturata contro la Spal è rimasta nella notte a Ferrara prima di ritornare solo ieri mattina in treno. La squadra nerazzurra, che di fatto non ha riposato a differenza della Roma che tra l’altro non ha dovuto affrontare trasferte restando sempre in città, avrà poco tempo per preparare la partita contro i giallorossi e rimettersi subito in viaggio verso la Capitale con poco riposo e pochi allenamenti sulle gambe. La situazione anticipi e posticipi, in questo caso, andava sicuramente rivista e organizzata in maniera differente.