Inter, ripresa degli allenamenti in vista del Torino:...

Inter, ripresa degli allenamenti in vista del Torino: il report

Condividi questo articolo

Conte Inter

Domenica 22 novembre alle 15 l’Inter di Antonio Conte affronterà il Torino guidato da Marco Giampaolo. Oggi i nerazzurri sono tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile. Ecco il report della seduta odierna.

RITORNO – “Nerazzurri al lavoro al Centro Sportivo Suning: la squadra – priva dei 16 calciatori impegnati con le rispettive nazionali – si è allenata agli ordini di Antonio Conte. Venerdì alle 15 è in programma un’amichevole ad Appiano Gentile contro il Monza, squadra che milita nel campionato di Serie B. L’Inter tornerà in campo domenica 22 novembre alle 15:00 a San Siro per l’ottava giornata di Serie A“. Di fronte i nerazzurri troveranno il Torino (QUI le ultime sui granata).

Fonte: inter.it