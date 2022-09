Inter, ripresa allenamenti vicina ma con pochi giocatori. Fra cui Lukaku – TS

L’Inter dà un minimo riposo alla squadra dopo l’inguardabile prestazione di Udine. Alla ripresa Inzaghi avrà anche Lukaku, ma Tuttosport segnala come saranno in pochi.

PRESENZE MINIME – L’Inter tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile nella giornata di mercoledì. Simone Inzaghi, che non rischia l’esonero (vedi articolo), perderà ben quindici giocatori che andranno con le nazionali. Alla ripresa, anticipa Tuttosport, ci saranno i soli Alex Cordaz, Samir Handanovic, Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian, Roberto Gagliardini, Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu e Romelu Lukaku. Questi ultimi due non convocati per via dei rispettivi infortuni. L’augurio è di ritrovarli per Inter-Roma, sabato 1 ottobre alle ore 18.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino