Inter, ripresa degli allenamenti: due a parte! Novità su Thuram – Sky

Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus, l’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile per riprendere la preparazione in vista dei prossimi impegni di campionato. Simone Inzaghi ha guidato l’allenamento odierno con il gruppo quasi al completo, con due sole eccezioni così come riportato da Sky Sport. Novità sul fronte Thuram.

DIFFERENZIATO – Ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, Inzaghi ha guidato l’allenamento con due sole eccezioni: Marcus Thuram e Carlos Augusto hanno infatti svolto un lavoro differenziato. L’attaccante francese, che già da qualche settimana sta gestendo la propria condizione fisica per evitare sovraccarichi, ha lavorato a parte rispetto al resto dei compagni. La sua situazione non sembra destare particolari preoccupazioni, ma lo staff medico nerazzurro preferisce gestirlo con prudenza per evitare possibili ricadute.

ALTRO A PARTE – Carlos Augusto, invece, ha riportato una leggera contusione al polpaccio durante la trasferta di Torino contro la Juventus. Il difensore brasiliano ha accusato qualche fastidio e per questo motivo ha svolto un programma personalizzato. La sua presenza nel prossimo match dipenderà dalle condizioni fisiche nei prossimi giorni.

Lavoro in allenamento, obiettivo riscatto

SUBITO RIPARTIRE – Nonostante la battuta d’arresto contro la Juventus, la squadra di Inzaghi vuole subito lasciarsi alle spalle la sconfitta e concentrarsi sulle prossime sfide. L’allenamento odierno è stato caratterizzato da un mix di lavoro atletico e tattico. I giocatori impiegati per tutti i novanta minuti contro i bianconeri hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo ha lavorato intensamente sul campo. La sconfitta di Torino ha rappresentato un duro colpo per l’Inter, che punta a reagire immediatamente. Lo staff tecnico sta preparando al meglio la squadra per la prossima sfida di Serie A, in cui i nerazzurri cercheranno di tornare alla vittoria per non perdere terreno in classifica.