Inter a riposo, ma contro la Juventus formazione già fatta! Un solo dubbio – SM

L’Inter è ancora a riposo dopo la vittoria importantissima contro la Fiorentina. Domani è prevista la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset, per Simone Inzaghi tutta la formazione è praticamente fatta prima della sfida con la Juventus. C’è un solo dubbio da chiarire.

UN SOLO DUBBIO – L’Inter si gode il secondo giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi dopo la vittoria in casa della Fiorentina. Due giorni di riposo per staccare un po’ la spina e ricaricare le pile in una settimana importante che porta allo scontro diretto contro la Juventus, più precisamente in un momento fondamentale della stagione con tante partite importanti. Il tecnico nerazzurro però predica calma e prepara il lavoro partita dopo partita, così come sottolineato sia prima che dopo la vittoria contro la Fiorentina. Considerato il riposo forzato dei due squalificati Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, il tecnico nerazzurro ritrova i due centrocampisti in ottima forma, così come anche Federico Dimarco, risparmiato nella trasferta al Franchi. L’undici titolare sembra praticamente fatto, con il ritorno al centro della difesa di Francesco Acerbi e la conferma dell’attacco titolare. Resta però un solo dubbio e riguarda la fascia destra. Inzaghi, infatti, questa settimana valuterà chi schierare tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries.