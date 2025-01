L’Inter riparte dallo scudetto. Unica reduce di Riad a vincere! Punti fondamentali – CdS

Dopo la delusione in Supercoppa Italiana, l’Inter risponde presente in campionato vincendo di misura sul Venezia. Un successo fondamentale per la corsa scudetto, che permette ai nerazzurri di superare l’Atalanta in classifica. Il Corriere dello Sport oggi in edicola esalta la prestazione dei nerazzurri.

GRANDE REAZIONE – Con una partita in più ancora da recuperare rispetto tutte le altre (due nel complessivo se consideriamo anche Bologna), l’Inter vince in campionato e supera l’Atalanta nella lotta scudetto. La squadra di Simone Inzaghi, unica delle quattro reduci di Riyad a conquistare i tre punti, ha mostrato carattere e determinazione, seppur senza brillare per tutta la durata del match. Nel primo tempo, l’Inter è partita con grande intensità, dimostrando un netto predominio tecnico e tattico. Con ben dodici tiri contro i due del Venezia, i nerazzurri hanno costruito diverse occasioni da gol. La rete decisiva è nata da una perfetta combinazione orchestrata da Asllani, che ha sostituito Calhanoglu, e finalizzata da Matteo Darmian. Quest’ultimo, schierato come centrale difensivo al posto di Bisseck, ha saputo farsi trovare pronto in un ruolo non consueto. Nonostante il controllo quasi totale del gioco, l’Inter non è riuscita a chiudere la partita con un secondo gol, mantenendo il Venezia in corsa fino alla fine.

Inter unica a vincere dopo la Supercoppa Italiana!

SOTTO CONTROLLO – Nella ripresa, l’Inter ha abbassato il ritmo, permettendo al Venezia di guadagnare campo e creare qualche apprensione nella retroguardia nerazzurra. Tuttavia, la squadra di casa non è mai riuscita a impensierire seriamente Sommer, grazie a una solida prestazione difensiva guidata da Bastoni e Darmian. In mezzo al campo, Barella e Zielinski hanno vinto i duelli diretti con i centrocampisti veneziani, mentre Bastoni, lasciato sempre libero, è stato uno dei registi più importanti della partita. Con questa vittoria, l’Inter manda un segnale forte alle rivali, frenate dagli impegni ravvicinati e dai postumi della trasferta in Arabia Saudita. I tre punti conquistati al Penzo rilanciano le ambizioni nerazzurre, confermando la squadra di Inzaghi tra le protagoniste principali della lotta scudetto.

