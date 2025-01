L’Inter rilancia Frattesi: a Lecce dal 1′! E dai box 3 migliorano – TS

Frattesi è pronto a giocare titolare a Lecce, domenica pomeriggio alle 18. L’Inter, infatti, è pronto a rilanciare dall’inizio il suo giocatore insofferente (di panchine). E dall’infermeria, tre giocatori stanno recuperando.

RILANCIO – Per l’Inter di Simone Inzaghi è già antivigilia del match contro il Lecce, ultima partita di campionato del mese di gennaio. Dopo le due vittorie consecutive tra Serie A e Champions League contro Empoli e Sparta Praga, i nerazzurri si rituffano sul campionato con l’obiettivo di mantenere aperta la corsa scudetto e restare aggrappati al Napoli, che domani se la vedrà contro la Juventus di Thiago Motta. Peraltro, ieri, in conferenza stampa Antonio Conte ha lanciato la sua solita pressione alle rivali. Contro i salentini, domenica nel tardo pomeriggio, l’Inter rilancerà Davide Frattesi. Dopo essere entrato bene a Praga, dopodomani in Salento scenderà in campo dal 1′ per far rifiatare Nicolò Barella.

INFERMERIA – Da Frattesi all’infermeria dell’Inter. Qui, stanno lavorando per recuperare il prima possibile, scrive Tuttosport, Joaquin Correa, Yann Aurel Bisseck e Francesco Acerbi. Il primo ha fatto anche ieri personalizzato, ma è sulla strada del recupero. Il tedesco tra oggi e domani si rivedrà in gruppo: l’obiettivo è il Milan del 2 febbraio. Mentre Acerbi, su cui l’Inter sembra averne individuato il sostituto in estate, ieri ha svolto a buon ritmo personalizzato e non è da escludere una sua convocazione per il Lecce. Anche se l’obiettivo dichiarato è l’atteso derby con il Milan.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna