Inter, rifinitura in corso a San Siro. Poi programma definito – Sky

Rifinitura in corso in questi minuti a San Siro in vista di Inter-Juventus di domani, anche per provare il nuovo manto erboso. Poi, come riporta Matteo Barzaghi a Sky Sport, programma definito in avvicinamento alla partita.

PROGRAMMA DEFINITO – Rifinitura in corso proprio in questi minuti a San Siro per l’Inter, con Simone Inzaghi che valuta tutti i giocatori a sua disposizione. Il programma, poi, è ben definito: una volta terminato l’allenamento a Milano, la squadra si dirigerà ad Appiano Gentile dove domattina ci sarà un’altra seduta di rifinitura, prima della partenza per la gara contro la Juventus.