Inter, rifinitura in corso: Inzaghi pronto a sciogliere gli ultimi dubbi

Rifinitura in corso per l’Inter in vista della gara di domani sera contro il Benfica, valevole per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League. Simone Inzaghi al lavoro, pronto per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

RIFINITURA – In queste ore l’Inter è in campo ad Appiano Gentile per l’allenamento di rifinitura. Nulla può essere lasciato al caso in vista della gara di domani contro il Benfica. Tanto che proprio questo ultimo allenamento è fondamentale per Simone Inzaghi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Tra questi i più pressanti riguardano la fascia sinistra, con Federico Dimarco favorito su Robin Gosens, e l’attacco con Edin Dzeko in vantaggio su Romelu Lukaku.

POSSIBILE UNDICI – Questa la possibile formazione dell’Inter contro il Benfica: Onana; Bastoni, Acerbi, Darmian; Dimarco, Mkhitaryan, Brozovic, Barella, Dumfries; Lautaro Martinez, Dzeko.