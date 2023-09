Inter, rientro ricco di impegni: le idee per Milan e Real Sociedad − SM

L’Inter, al rientro dalla pausa, dovrà affrontare prima il Milan in campionato e poi la Real Sociedad in Champions League: le idee di Inzaghi.

IDEE − L’Inter, una volta terminata la pausa per le nazionali, affronterà prima il derby in campionato contro il Milan e poi l’esordio in Champions League contro la Real Sociedad. Gli impegni saranno ravvicinati: sabato pomeriggio a San Siro e mercoledì sera a San Sebastian. Simone Inzaghi per la prima volta potrà approfittare della panchina lunga. Contro il Milan sarà, secondo SportMediaset, riconfermata la formazione delle prime tre giornate di campionato. Mentre in Champions potranno esserci dei cambi: in pole in questo senso ci sono Carlos Augusto e Benjamin Pavard.