Inter, boom di richieste per i biglietti della finale di Champions League: superata la quota di Istanbul!

La febbre nerazzurra per la finale di Champions League è ormai alle stelle. Sabato 31 maggio alle ore 21:00, l’Inter scenderà in campo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain, in quella che si preannuncia come una notte magica per i tifosi interisti. Secondo quanto comunicato dal club, termina qui l’invio dei codici per l’acquisto dei biglietti per la finale. Richiesta che ha superato quella di Istanbul di due anni fa.

BOOM DI RICHIESTE – Come dimostrazione di un legame unico e profondo, la risposta dei tifosi è stata straordinaria in vista della finale di Monaco: il club ha ricevuto oltre 80.000 richieste per i biglietti riservati alla tifoseria interista, a fronte di una disponibilità concessa dalla UEFA di appena 18.000 tagliandi. Numeri impressionanti, che superano anche quelli registrati lo scorso anno in vista della finale di Istanbul, e che testimoniano l’amore sconfinato per questi colori. La società ha così dovuto effettuare una selezione attenta e trasparente, assegnando i preziosi codici d’acquisto secondo criteri di fedeltà. In particolare, sono stati premiati gli abbonati storici, con almeno otto stagioni consecutive alle spalle a partire dal 2015/16 e 2016/17. Controlli rigorosi sono stati effettuati sull’effettivo utilizzo personale degli abbonamenti.

Biglietti finale di Champions League: purtroppo non tutti sono stati accontentati

IN FINALE – Una piccola parte dei codici è stata inoltre destinata ai soci Inter Club con almeno 12 anni di anzianità continuativa, a riconoscimento del loro attaccamento costante. Il 40% dei codici è andato proprio ai soci Inter Club, e i codici assegnati sono stati utilizzati con rapidità assoluta, segno dell’impazienza e della passione che circolano tra i tifosi. Un appuntamento atteso con trepidazione da tutto il popolo nerazzurro, pronto a sostenere la squadra di Simone Inzaghi nel momento più importante della stagione. Purtroppo, con una disponibilità così limitata rispetto alla domanda, molti sostenitori non potranno essere presenti fisicamente a Monaco. Ma l’amore per l’Inter supera ogni distanza: migliaia di cuori nerazzurri batteranno all’unisono da ogni parte del mondo, uniti dal sogno di conquistare l’Europa.