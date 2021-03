L’Inter ha fatto svolgere nuovi tamponi ai giocatori rimasti a disposizione di Conte, ossia esclusi i quattro positivi e i dieci in nazionale. Non ci sono novità: tutti negativi, ma ancora nessun guarito.

NOVITÀ DAI TAMPONI – L’Inter ha completato il nuovo giro di tamponi: tutti negativi. Rimangono come positivi Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic, Matias Vecino e Stefan de Vrij, che non dovrebbero tornare a disposizione sabato col Bologna. Per quanto riguarda il resto del gruppo squadra esclusi i contagi di massa, visto che l’isolamento è in vigore da dieci giorni. Ora, come segnala “Sport Mediaset”, weekend di riposo per l’Inter (con quelli rimasti): prossimo allenamento agli ordini di Antonio Conte lunedì.

Fonte: Sport Mediaset