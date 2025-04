Inter, reset mentale e testa al derby! Inzaghi aspetta Thuram e altri due

Pasquetta di lavoro in casa Inter. Niente pausa per la squadra di Simone Inzaghi, reduce dall’amara sconfitta rimediata al Dall’Ara contro il Bologna.

A LAVORO – L’Inter di Inzaghi si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile a smaltire le scorie del ko e cominciare a preparare al meglio il delicatissimo derby di ritorno contro il Milan, valido per la semifinale di Coppa Italia. Come riportato da Sky Sport, nell’allenamento odierno hanno continuato a lavorare a parte Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, tutti ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. La buona notizia è che il recupero per ciascuno di loro procede a passo spedito, ma nessuno sarà disponibile per la stracittadina di mercoledì.

Niente derby per Thuram, ma recupero vicino! Come altri due

DALL’INFERMERIA – Marcus Thuram, uscito per un problema muscolare nella gara di Champions contro il Bayern Monaco, dovrebbe tornare a disposizione tra la sfida con la Roma e quella successiva contro il Barcellona. Il piano dello staff tecnico è di reinserirlo in maniera graduale, con un possibile spezzone di gara contro i giallorossi prima di ritrovarlo in condizioni ottimali per la trasferta in Catalogna.

ALTRE DUE – Diversa la situazione per Dumfries e Zielinski, entrambi vicini al rientro: il laterale olandese e il centrocampista polacco dovrebbero infatti tornare ad allenarsi in gruppo all’inizio della prossima settimana, candidandosi quindi per un ritorno in campo già a cavallo tra la sfida di campionato con la Roma e l’impegno europeo.