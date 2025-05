Inter regina dell’efficienza in Europa! Il confronto con la rosa del Barcellona è impressionante

In attesa della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, in programma a San Siro dopo il rocambolesco 3-3 dell’andata, cresce l’interesse anche fuori dal campo. A catturare l’attenzione è il confronto tra le due rose, che evidenzia differenze significative in termini di valore di mercato, costi di costruzione e gestione, ma anche un’efficienza gestionale che sorride ai nerazzurri.

VALORE COMPLESSIVO TRA LE DUE – Secondo i dati forniti da Transfermarkt, il Barcellona presenta una rosa dal valore complessivo di oltre un miliardo di euro (1.019 milioni), contro i 663,8 milioni dell’Inter. Il divario economico è evidente in ogni reparto: i portieri blaugrana valgono 26 milioni contro i 16,3 dell’Inter; in difesa il Barcellona si attesta a 292,5 milioni contro i 264 dei nerazzurri; a centrocampo il distacco si fa più netto (387,5 milioni contro 202), e in attacco i catalani volano a 313 milioni contro i 181,5 della squadra di Inzaghi. Se però si guarda al costo sostenuto per costruire le due squadre, la narrazione cambia. Il Barcellona ha allestito la propria rosa spendendo 393 milioni, grazie soprattutto al contributo della sua celebre cantera, da cui sono emersi talenti di livello internazionale a costo quasi nullo. L’Inter, con 291 milioni, è la squadra meno dispendiosa tra le quattro semifinaliste (PSG e Arsenal hanno investito rispettivamente 695 e 740 milioni).

Efficienza e rendimento: Inter senza dubbio la migliore

GRANDE PREGIO – Dove l’Inter eccelle davvero è nel rapporto tra investimento e rendimento. I nerazzurri hanno costruito una rosa competitiva contenendo non solo i costi d’acquisto, ma anche il monte stipendi, che si ferma a 141 milioni di euro annui. Il confronto con il Barcellona (201 milioni), ma anche con Arsenal (198) e PSG (197), conferma che il club milanese è il più efficiente dal punto di vista economico. L’analisi evidenzia il confronto tra due modelli opposti: quello del Barcellona, che investe molto nel mantenimento dei suoi giovani talenti, e quello dell’Inter, che ha saputo combinare acquisti intelligenti (spesso a parametro zero) e gestione oculata. Sabato i nerazzurri affronteranno il Verona, subito dopo l’attenzione sarà rivolta a San Siro: lì si giocherà non solo una semifinale, ma anche una sfida tra due visioni del calcio europeo.

Fonte dati: Transfermarkt