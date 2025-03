Inter, un recupero totale in allenamento! Un altro in dubbio con l’Udinese

Anche oggi arrivano novità da Appiano Gentile su alcuni infortunati. Procedono i lavori in vista di Inter-Udinese: ecco a che punto è il recupero per due nerazzurri.

RECUPERI – L’Inter continua a lavorare in vista del match di campionato contro l’Udinese. Domenica pomeriggio finalmente la squadra di Simone Inzaghi scenderà nuovamente sul terreno di gioco di San Siro, mettendosi alle spalle la sosta delle Nazionali. Quello di oggi, infatti, è stato il secondo allenamento al completo per i nerazzurri, che solo ieri hanno recuperato le ultime pedine reduci dagli impegni delle Qualificazione ai Mondiali del 2026. E, a proposito di recuperati, arrivano buone notizie anche sul fronte infortuni per mister Inzaghi.

Inter, chi recupera per la gara con l’Udinese? Le novità dall’allenamento odierno!

IL QUADRO – Già certi da inizio settimane i rientri a disposizione per Inter-Udinese di Federico Dimarco e Matteo Darmian. Ma le novità non sono finite qui per Inzaghi, perché anche altri due calciatori stanno per uscire dall’infermeria. Stefan de Vrij, infatti, si può ormai dire pienamente recuperato. Oggi pomeriggio il difensore l’olandese ha svolto l’intera sessione di lavoro insieme al gruppo nerazzurro, dopo quella parziale di ieri. Secondo quanto riporta Andrea Paventi su Sky Sport, dunque, De Vrij sarà in panchina domenica pomeriggio. Mentre Nicola Zalewski anche quest’oggi si è allenato solo parzialmente con gli altri. Secondo il giornalista, però, ci sono buone chance di rivedere anche il polacco tra i nomi dei convocati per Inter-Udinese. Domani, nella seduta della vigilia, infatti, il centrocampista ex Roma dovrebbe iniziare a lavorare integralmente col gruppo.