Inter, recupero in vista del Milan: buone notizie per Inzaghi! − SI

L’Inter sabato tornerà in campo con un appuntamento decisamente importante: il derby della Madonnina! Arrivano, per l’occasione, buone notizie per Inzaghi.

RECUPERO − L’Inter sabato alle ore 18:00 scenderà in campo a San Siro contro il Milan per il primo derby della stagione. Per l’occasione Simone Inzaghi ha ricevuto buone notizie! Secondo quanto riportato da SportItalia, infatti, dal Sudamerica sono arrivate ottime novità sulle condizioni di Alexis Sanchez. Dopo l’apprensione delle ultime ore dovuta a una presunta anemia, gli ultimi esami medici svolti dall’attaccante sono andati bene e fanno tirare un sospiro di sollievo al club nerazzurro.