Inter, un recupero! Due ancora in dubbio con la Juventus: le novità di oggi – Sky

L’Inter oggi ha ripreso a lavorare ad Appiano Gentile in vista della sfida con la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono importanti novità per Simone Inzaghi. Una buona notizie, mentre due giocatori restano ancora in dubbio.

UN RECUPERO – Dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi, l’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare la sfida cruciale contro la Juventus, in programma domenica alle 20:45 all’Allianz Stadium. La seduta odierna ha visto quasi tutto il gruppo a disposizione, con una buona notizia per Inzaghi: Federico Dimarco ha smaltito la leggera influenza che lo aveva colpito nei giorni scorsi ed è tornato regolarmente in gruppo. Il laterale sinistro sarà dunque arruolabile per il big match contro i bianconeri. Tutta l’attenzione è ora rivolta al recupero di Thuram e Arnautovic, con Inzaghi che spera di poter avere almeno uno dei due a disposizione per la partita.

Situazione attaccanti, ancora in dubbio Arnautovic e Thuram

DA VALUTARE – Se da un lato il recupero di Dimarco rappresenta una buona notizia, dall’altro ci sono ancora delle incertezze sulle condizioni di Marko Arnautovic e Marcus Thuram. L’attaccante austriaco non ha preso parte alla sessione odierna, ancora alle prese con un affaticamento muscolare che lo ha costretto a fermarsi dopo il gol decisivo contro la Fiorentina. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni. Situazione simile per Marcus Thuram, il cui problema è stato più lieve ma comunque fastidioso. Gli esami strumentali effettuati nelle scorse ore hanno escluso lesioni alla caviglia sinistra dopo il colpo rimediato contro la Fiorentina, ma il francese avverte ancora dolore e ha svolto un lavoro differenziato. L’Inter proseguirà nei prossimi giorni la preparazione tattica e atletica per presentarsi al meglio alla sfida contro la Juventus.