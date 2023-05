Inter, recuperano in due prima di Torino? Oggi la ripresa degli allenamenti – CdS

Dopo la vittoria contro l’Atalanta sono stati praticamente tre giorni di pieno riposo per l’Inter di Simone Inzaghi che oggi riprenderà con il lavoro ad Appiano Gentile per un finale di stagione ancora tutto da vivere. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, due possibili recuperi.

LA RIPRESA – Oggi a mezzogiorno appuntamento ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti dopo i tre giorni pieni di riposo concessi da mister Simone Inzaghi. Prima però, la squadra si riunirà per un pranzo insieme, poi lavoro sul campo di pomeriggio. Da verificare le situazioni in particolare di Milan Skriniar, che potrebbe aggregarsi al gruppo, e pure Danilo D’Ambrosio, uscito acciaccato dal match con il Sassuolo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno