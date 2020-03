Inter recupera Handanovic, Eriksen migliora ma c’Ã¨ il dubbio. Sensi… – Sky

Inter recupera Handanovic, Eriksen migliora ma c’è il dubbio. Sensi… – Sky

Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di “Sky Sport” da Appiano Gentile, fa il punto sul lavoro dell’Inter di Antonio Conte in vista del ritorno della semifinale di Copppa Italia contro il Napoli: Handanovic torna tra i pali, Eriksen prosegue l’inserimento ma non è detto che parta dal primo minuto

LE ULTIME – Aggiornamento di campo in casa Inter da parte di Andrea Paventi: «Conte ha la possibilità di recuperare dei gicoatori. Handanovic giocherà giovedì sera, Gagliardini probabilmente no. Per Sensi bisognerà aspettare qualche giornata in più, si è fermato Moses: non un infortunio di grandisimo conto, salterà 2 o 3 partite. C’è sempre il dubbio Eriksen ma la sensazione è che stia migliorando, si stia inserendo. Ma Conte potrebbe essere portato a puntare ancora su altri giocatori contro il Napoli».

Fonte: Andrea Paventi – Sky Sport.