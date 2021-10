Inter, rebus attacco: ansia Correa. Gli altri rientreranno poche ore prima – CdS

Inzaghi rischia di avere un reparto cortissimo a tre giorni dall’importante sfida dell’Olimpico. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione.

REBUS ATTACCO – Inter, un uomo solo al comando dell’attacco nerazzurro in vista della sfida di sabato contro la Lazio. Per il resto un vero e proprio rebus per Simone Inzaghi, che potrà contare solo su Edin Dzeko. L’inconveniente, al netto dei sudamericani che torneranno poche ore prima della gara, è lo stop di Correa. L’argentino adesso è a riposo, e in comune accordo con l’Inter, resterà ancora in patria per ulteriori esami. L’Inter rimane in ansia per un attacco da mettere insieme in base alla condizione fisica dei nazionali. Il rientro dei nazionali, invece, è previsto per qualche ore prima rispetto il match. Nella notte tra giovedì e venerdì ci saranno Argentina-Perù e Cile-Venezuela. Scaloni farà sicuramente a meno di Correa, ma non di Lautaro Martinez. Oltre alla trasferta all’Olimpico, inoltre, l’Inter sarà impegnato contro lo Sheriff, ma anche il derby d’Italia con la Juventus. Insomma, un calendario tosto in cui non è consigliabile regalare uomini all’infermeria.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona