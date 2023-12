Inter-Real Sociedad, novità di formazione? Inzaghi ne pensa 2 − TS

Tra l’impegno interno contro l’Udinese e la trasferta di domenica prossima con la Lazio, domani ci sarà Inter-Real Sociedad. Inzaghi studia la formazione, con possibili sorprese secondo Tuttosport.

TITOLARI – In vista di Inter-Real Sociedad, gara valida per il primo posto nel girone di Champions League, il tecnico nerazzurro Inzaghi pensa alle mosse di formazione. Scalpita Davide Frattesi, che dopo 90′ di panchina con l’Udinese, dovrebbe ritrovare la titolarità. Ma la vera novità potrebbe essere in attacco, dove scalpita il cileno Alexis Sanchez che proverà a convincere il mister piacentino nella rifinitura prevista oggi alle 15. La gara è fondamentale per il cammino in Europa, ma dovrà vedere assenti importanti come Benjamin Pavard, Denzel Dumfries e Stefan De Vrij. Il francese ieri ha svolto lavoro personalizzato, ma difficilmente sarà tra i convocati. Inzaghi conta sulla spinta di San Siro, che anche domani va verso il tutto esaurito.

FONTE: Tuttosport – Simone Togna