Inter-Real Sociedad, no a turnover massiccio! Ma possibili due novità – Sky

Vigilia di Inter-Real Sociedad ed è in corso la rifinitura ad Appiano Gentile. In attesa di sentire le parole di Inzaghi in conferenza stampa arrivano alcuni aggiornamenti sulla formazione, con Paventi che da Sky Sport 24 ipotizza cambi.

NOVITÀ IN VISTA? – Prosegue alla Pinetina la rifinitura alla vigilia di Inter-Real Sociedad. In collegamento da Appiano Gentile per l’ultima edizione di Sky Sport 24, Andrea Paventi parla dei possibili cambi di formazione: «Quello che è sicuro è che non ci sarà un turnover massiccio. Qualche cambio ci sarà, ma non come la partita col Benfica a Lisbona. Davide Frattesi potrebbe giocare, magari al posto di Nicolò Barella. Potrebbe esserci un avvicinamento in attacco con Alexis Sanchez, da capire se al posto di Lautaro Martinez o Marcus Thuram. Sarà una squadra diversa da quella che ha affrontato l’Udinese. La forza della Real Sociedad fa sì che ci voglia la squadra del primo tempo con l’Udinese, sfruttando un gruppo al meglio. Vediamo se domani toccherà di nuovo a Yann Bisseck, che ha fatto bene contro l’Udinese. L’ossatura della squadra dovrà provare a fare la differenza, come già successo in altre circostanze». Alle 15 Inzaghi e un giocatore parleranno nella conferenza stampa di vigilia di Inter-Real Sociedad.