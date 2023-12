Inter-Real Sociedad, dopo l’Udinese Inzaghi anticipa un titolare a centrocampo

Dopo aver archiviato la partita con l’Udinese con una straordinaria vittoria, l’Inter è chiamata in Champions League per conquistare un altro primo posto, ossia quello del girone. Scontro diretto con gli spagnoli, e Simone Inzaghi ha già anticipato un titolare a centrocampo.

NUOVA CHANCE – Un dubbio prima di Inter-Udinese riguardava il centrocampo, con il possibile inserimento di Davide Frattesi dal primo minuto al posto di uno tra Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella. Alla fine, la scelta è ricaduta sui due “titolari”, e per il centrocampista azzurro non c’è stata occasione neanche di entrare a partita in corso, considerato l’inserimento anche di Stefano Sensi (oltre Kristjan Asllani) a partita in corso. Dopo la partita, Simone Inzaghi è tornato a parlare di Davide Frattesi, anticipando praticamente il suo impiego nella prossima sfida contro la Real Sociedad in Champions League: « A Frattesi ho detto di star sereno, era l’unico dubbio se far partire Frattesi o no. Non averlo messo dentro gliel’ho dovuto dire, ma non c’era bisogno. Lui è un giocatore importantissimo, titolare della Nazionale. Davanti a lui in questo momento ho due giocatori importantissimi, probabilmente, martedì tornerà utile», ha spiegato su DAZN. Niente di confermato, è chiaro, ma tutto fa pensare che sarà proprio lui a prendere il posto, ancora una volta, di uno tra l’armeno e il connazionale Barella. Nessun caso Frattesi, clima disteso in panchina così come spiegato dai colleghi di DAZN che hanno inquadrato con le telecamere il dialogo tra lui e mister Inzaghi.