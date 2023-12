Inter-Real Sociedad, un altro dubbio per Alguacil: scelta particolare

La Real Sociedad viaggia a Milano con venticinque giocatori per la decisiva partita di Champions League domani contro l’Inter. Questo perché c’è un dubbio su un recupero, che Alguacil dovrà valutare da qui alle 21 di domani.

L’AGGIUNTA – Per Inter-Real Sociedad possibile prima volta in panchina per il classe 2006 Jon Martin, difensore centrale. Ha collezionato dodici presenze con la squadra B in campionato più una in UEFA Youth League. Con una particolarità: era la partita di andata contro la Primavera di Cristian Chivu, finita 3-3, dove aveva realizzato una doppietta. Lì aveva fatto gol al 53′ per il momentaneo 2-2 e all’89’ per il definitivo pareggio. Domani Imanol Alguacil potrebbe metterlo in panchina in Inter-Real Sociedad (di Champions League) aggregandolo per la prima volta alla prima squadra. Questo perché Martin è il “ricambio” di Igor Zubeldia, che ha lombalgia. Quest’ultimo è in dubbio e – spiega Mundo Deportivo dalla Spagna – dovrà essere valutato da qui a domani, ma è comunque riuscito a entrare nella lista dei venticinque convocati. Dove, oltre a Martin, come giovani aggregati figurano Alberto Dadie e Jon Magunazelaia. Loro sono i rimpiazzi di Ander Barrenetxea e Brais Méndez, indisponibili per Inter-Real Sociedad. Alle 18.30 conferenza di Alguacil e un giocatore.

Fonte: Mundo Deportivo – Unai Valverde