Inter-Real Madrid (UEFA Champions League): le probabili formazioni

UEFA CHAMPIONS LEAGUE – Gruppo B

Mercoledì 25/11/2020 ore 21:00

Probabili formazioni INTER REAL MADRID (3-4-1-2) (4-3-3) 1 HANDANOVIC (C) COURTOIS 1 37 SKRINIAR CARVAJAL 2 6 DE VRIJ (C) VARANE 5 95 BASTONI NACHO FERNANDEZ 6 2 HAKIMI F. MENDY 23 23 BARELLA MODRIC 10 5 GAGLIARDINI CASEMIRO 14 15 YOUNG KROOS 8 22 VIDAL ASENSIO 11 9 LUKAKU MARIANO DIAZ 24 10 LAUTARO MARTINEZ E. HAZARD 7 Allenatore A. CONTE Z. ZIDANE Allenatore FORMAZIONE INTER

PANCHINA 35 STANKOVIC LUNIN 13 97 RADU ALTUBE 26 7 SANCHEZ MARCELO 12 12 SENSI LUCAS VAZQUEZ 17 13 RANOCCHIA VINICIUS JR 20 14 PERISIC ODEGAARD 21 24 ERIKSEN ISCO 22 33 D’AMBROSIO RODRYGO 25 36 DARMIAN CHUST 32 42 L. MORETTI HUGO DURO 34 44 NAINGGOLAN INDISPONIBILI

27 PADELLI (Coronavirus)

8 VECINO (infortunio)

11 KOLAROV (Coronavirus)

77 BROZOVIC (Coronavirus)

99 PINAMONTI (infortunio) 3 EDER MILITAO (Coronavirus)

4 SERGIO RAMOS (infortunio)

9 BENZEMA (infortunio)

15 VALVERDE (infortunio)

18 JOVIC (Coronavirus)

19 ODRIOZOLA (infortunio) SQUALIFICATI – – DIFFIDATI VIDAL CASEMIRO ULTIME NOTIZIE L’unico vero ballottaggio per Conte è sulla fascia sinistra, dove Young al momento è favorito sia su Perisic sia su Darmian per giocare dal 1′. Vidal o Barella alto? Possibile anche il 3-5-2 con la doppia mezzala per ottimizzare il filtro davanti alla difesa. Isco “fuori” come Eriksen. Pur avendo recuperato Casemiro, Zidane potrebbe risparmiarlo dal 1′ in favore del più offensivo Odegaard o addirittura dell’ala Vinicius Jr. In quest’ultimo caso sarà vero e proprio 4-2-3-1.