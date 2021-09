Inter-Real Madrid 0-1, il tabellino della partita di Champions League

Inter-Real Madrid è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita valida per la prima giornata del Gruppo D di Champions League 2021-2022.

LA SOLITA STORIA – L’Inter, come un anno fa, perde nel finale a causa di Rodrygo. È il subentrato brasiliano a dare la vittoria al Real Madrid a un minuto dal 90’, in una partita fin lì dove i nerazzurri se l’erano giocata alla pari. Amarissimo esordio in Champions League per questa stagione, con Thibaut Courtois migliore in campo. Questo il tabellino di Inter-Real Madrid.

INTER-REAL MADRID 0-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Darmian (55’ Dumfries), Barella (84’ Vecino), Brozovic, Calhanoglu (65’ Vidal), Perisic (55’ Dimarco); Dzeko, Lautaro Martinez (65’ J. Correa).

In panchina: Cordaz, Radu, Gagliardini, Sanchez, Kolarov, Ranocchia, D’Ambrosio.

Allenatore: Simone Inzaghi

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Éder Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Casemiro, Modric (80’ Camavinga); Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius Junior (92’ Asensio).

In panchina: Lunin, Toni Fuidias, Vallejo, E. Hazard, Jovic, Isco, Mariano Diaz, Blanco, M. Gutiérrez.

Allenatore: Carlo Ancelotti

Arbitro: Daniel Siebert della federazione tedesca (Foltyn – Gittelmann; Schlager; VAR Fritz; A. VAR Osmers)

Rete: 89’ Rodrygo

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Alaba (R)

Recupero: 0’ PT, 3’ ST