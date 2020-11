Inter-Real Madrid, solito ballottaggio a sinistra per Conte: Young o Perisic?

Antonio Conte Inter

Verso Inter-Real Madrid, gli unici dubbi per Antonio Conte (Eriksen permettendo) riguardano solo la fascia sinistra. Chi tra Ashley Young e Ivan Perisic? QUI le probabili formazioni.

IL BALLOTTAGGIO – Inter-Real Madrid, già decisiva per il percorso europeo dei nerazzurri e valida per la quarta giornata dei gironi di UEFA Champions League. La squadra allenata da Antonio Conte è chiamata a vincere una partita non semplice contro i blancos di Zinedine Zidane. Sarà decisiva la concentrazione di tutta la squadra e soprattutto l’atteggiamento, così come sottolineato dal tecnico italiano nel post-partita di Inter-Torino. Il ballottaggio a sinistra è il solito: chi tra Ashley Young e Ivan Perisic? Il primo sembrerebbe essere in vantaggio, in particolare per un fattore di equilibrio vista la propensione all’attacco del suo collega Achraf Hakimi sulla fascia opposta. Non è totalmente da escludere però l’inserimento dell’esterno croato, capace di spingere con continuità cercando l’uno contro uno, martellando la difesa spagnola, apparsa più volte in difficoltà in questa stagione.