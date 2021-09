Inter-Real Madrid, programma antistress per la squadra: niente ritiro – TS

Inter-Real Madrid, come riportato oggi da TuttoSport, Simone Inzaghi ha scelto un programma sereno che evita la pressione ai giocatori, verso una sfida carica di fascino.

ANTISTRESS – Verso Inter-Real Madrid, Simone Inzaghi ha scelto un approccio sereno per preparare la partita, quindi nessun ritiro in programma alla vigilia della partita. I calciatori, difatti, dormiranno nelle rispettive abitazioni e si ritroveranno domani mattina ad Appiano Gentile, ma non solo. La rifinitura oggi è stata fissata alle 11, non nel primo pomeriggio come sarebbe stato possibile fare. In questo modo la squadra poi sarà libera, in modo da aumentare l’effetto di questa vigilia studiata per non accumulare stress.

Fonte: TuttoSport – ST. SC