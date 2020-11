Inter-Real Madrid: le scelte di Zidane, un titolare rilanciato – Sky

Zinédine Zidane Real Madrid

Inter-Real Madrid di domani sarà decisiva per il destino in Champions League di entrambe le squadre. Zinedine Zidane, alle prese con numerose assenze, potrebbe rilanciare Modric dal primo minuto

Domani sera al Giuseppe Meazza si giocherà Inter-Real Madrid, partita che ha tutti i crismi del momento decisivo per i destini in Champions League di entrambe le squadre. Il Real si presenta all’appuntamento con diverse assenze importanti, il tecnico Zidane è in piena emergenza, ma può comunque contare su elementi di assoluto valore come Luka Modric che dovrebbe essere rilanciato dal primo minuto. Possibile una maglia da titolare anche per Casemiro, anche se le sue condizioni dopo la lunga assenza sono da verificare. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”.