Inter-Real Madrid, le possibili scelte di Zidane: tre assenze chiave – SM

Zinédine Zidane Real Madrid

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Inter-Real Madrid, gara valida per la quarta giornata di Champions League. I blancos di Zidane arrivano alla sfida con numerose assenze. Le ultime sulle possibili scelte del tecnico da “SportMediaset”

COSI’ IN CAMPO – Inter-Real Madrid è alle porte. La squadra spagnola arriva all’impegno di Champions League con due assenze pesantissime: Sergio Ramos e Benzema, infatti, non ci saranno questa sera contro i nerazzurri. Assenti Militao, Jovic e Valverde. Zidane, tecnico dei blancos, non abiura al suo credo tattico nonostante le assenze. Il Real Madrid andrà in campo con il consueto 4-3-3: Courtois in porta. Difesa formata da Carvajal e Mendy sugli esterni e Varane e Nacho Fernandez in mezzo. A centrocampo pronti Kroos, Modric ed Odegaard, con il rientrante Casemiro che partirà dalla panchina. Tridente d’attacco affidato ad Hazard, Mariano e Asensio.