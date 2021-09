Inter-Real Madrid: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi (UCL)

Inter-Real Madrid è in programma oggi a partire dalle ore 21:00. Partita valida per la 1ª giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. Si tratta del debutto stagionale in campo internazionale. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Inter-Real Madrid

INDISPONIBILI – Non sarà della partita l’infortunato Stefano Sensi, che si unisce al gruppo degli esclusi dalla Lista UEFA consegnata. Fuori, infatti, Gabriel Brazao (infortunato), Facundo Colidio e Martin Satriano, oltre a Christian Eriksen, come noto.

Clicca qui per scoprire la lista dei 23 convocati di Simone Inzaghi per Inter-Real Madrid.

MODULO – Conferma per il 3-5-2, che è il sistema di gioco di partenza dell’Inter di Inzaghi.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – A copertura del capitano Samir Handanovic, confermato tra i pali, ci sarà il trio formato da Stefan de Vrij con alla sua destra Milan Skriniar e alla sua sinistra il rientrante Alessandro Bastoni, che non vuole rinunciare a questa partita.

CENTROCAMPO – Sulla destra Matteo Darmian è sempre in vantaggio su Denzel Dumfries, invece sulla sinistra spazio a Ivan Perisic nonostante l’ottimo Federico Dimarco visto a Genova (in difesa, ndr). In cabina di regia Marcelo Brozovic con Nicolò Barella mezzala destra e Hakan Calhanoglu sinistra.

ATTACCO – In avanti c’è Edin Dzeko, che – salvo sorprese dell’ultimissimo minuto – affiancherà Lautaro Martinez, vincendo così il ballottaggio con Joaquin Correa.

Inter-Real Madrid, probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio.

La probabile formazione del Real Madrid di Ancelotti

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione in casa madrilena. Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che affronterà l’Inter di Inzaghi nel debutto stagionale in Europa.