Inter-Real Madrid, la maglia scelta per il debutto in Champions League

Aumenta sempre di più l’attesa per Inter-Real Madrid di questa sera, gara di debutto per i nerazzurri nella Champions League 2021-2022. Attraverso il profilo Twitter ufficiale, la società ha mostrato la maglia scelta per la partita.

NERAZZURRI – Sarà la maglia nerazzurra – ovvero la prima – quella scelta per il debutto in Champions League di questa sera. Tutto pronto per Inter-Real Madrid, che sancirà anche il ritorno del pubblico a San Siro per una gara europea dopo la competizione giocata lo scorso anno a porte chiuse.

👀 | SPOGLIATOIO Le maglie in spogliatoio sono pronte per essere indossate. ⚫🔵

Il silenzio è carico di attesa. ⏳#InterReal #UCL #ForzaInter pic.twitter.com/gpKp1eDzWx — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 15, 2021

ATTESA – Attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, la società nerazzurra ha pubblicato le immagini dallo spogliatoio. “Le maglie sono pronte a essere indossate. Il silenzio è carico di attesa”. Queste le parole ad accompagnare le foto scelte. Manca sempre meno a Inter-Real Madrid.