Inter-Real Madrid, espulso Vidal: salta la prossima di Champions

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Arturo Vidal ha ricevuto un doppio cartellino giallo, dunque espulso, durante Inter-Real Madrid: il cileno sarà squalificato per la prossima partita di Champions League

SQUALIFICATO – Arturo Vidal non prenderà parte a Borussia Monchengladbach-Inter. Il centrocampista cileno è stato espulso nel corso di Inter-Real Madrid. Un provvedimento arbitrale pesante, per proteste dopo un mancato calcio di rigore all’Inter, che lo costringerà quantomeno a saltare per squalifica la difficile trasferta in Germania, sfida valida per la 5ª giornata del gruppo B di Champions League, in programma martedì 1 dicembre. Nerazzurri in dieci dal 33′ di Inter-Real Madrid.