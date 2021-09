Inter-Real Madrid, il dato sugli spettatori presenti allo Stadio Meazza in San Siro

In Inter-Real Madrid, prima giornata di Champions League 2021-2022, si è sfiorato il tutto esaurito per la capienza prevista. La società ha ufficializzato il dato sugli spettatori presenti.

SPETTATORI SAN SIRO – Erano 37.082 gli spettatori presenti allo Stadio Giuseppe Meazza ieri per Inter-Real Madrid, prima giornata di Champions League. Questo il dato ufficiale per l’esordio stagionale in coppa, prima volta coi tifosi presenti in un torneo UEFA dopo quasi due anni. L’apertura dello stadio è possibile per il 50% della capienza, pari a un massimo di 37.908 persone, quindi sono avanzati poco più di ottocento biglietti.