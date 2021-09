Inter-Real Madrid, chi in coppia con Lautaro Martinez? E attenzione a Vidal – CdS

Inter pronta a fare il suo debutto in Champions League in questa stagione. Ieri prove di formazione alla Pinetina, da capire però chi giocherà in coppia con Lautaro Martinez.

SCELTE – Inter-Real Madrid, prove di formazione per Simone Inzaghi che ieri alla Pinetina ha diviso il gruppo tra chi ha giocato al Marassi e chi no. Da capire chi giocherà titolare in coppia con Lautaro Martinez tra Dzeko e Correa, e chi, soprattutto, sostituirà Alessandro Bastoni in difesa. Con Skriniar e de Vrij si giocano una maglia da titolare Dimarco e D’Ambrosio. Probabile che Dumfries resti un’arma da giocare a cara in corso. Attenzione a Vidal, il cileno potrebbe partire dal 1′ a centrocampo.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua