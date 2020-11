Inter-Real Madrid (Champions League): la probabile formazione di Conte

Condividi questo articolo

La probabile formazione di Conte

Inter-Real Madrid è in programma oggi a partire dalle ore 21.00. Partita valida per la quarta giornata del Gruppo B di UEFA Champions League, la prima del girone di ritorno. Vincere permetterebbe il sorpasso in classifica. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Previsti cinque assenti in casa nerazzurra. Di cui tre sono positivi al Coronavirus. Si tratta di Padelli (di nuovo fuori dalla Lista UEFA), Kolarov e Brozovic. Ancora non al meglio Pinamonti. Ovviamente assente Vecino, infortunato e fuori dalla Lista UEFA.

MODULO – Le scelte di Conte potrebbero rifarsi all’Inter vista a Madrid, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Il 3-4-1-2 a partita in corso potrà trasformarsi in 3-5-2, dipende anche dal sistema di gioco scelto da Zidane (vedi probabili formazioni di Inter-Real Madrid, ndr).

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Davanti al capitano Handanovic in porta torna il terzetto titolare. In mezzo de Vrij, affiancato da Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Gli unici dubbi sono in mezzo. Sulle fasce l’ex Hakimi a destra con Young, più di Perisic e Darmian, a sinistra. Sulla linea mediana Gagliardini con Barella e Vidal, con uno dei due probabilmente più avanzato. La suggestione Eriksen dal 1′ sembra resterà tale.

ATTACCO – Nessun ballottaggio in avanti. Stavolta c’è Lukaku al centro dell’attacco, supportato da Lautaro Martinez. Dalla panchina Sanchez, che si candida in caso di tridente finale.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Real Madrid in Champions League: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Vidal; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Radu, Stankovic; Ranocchia, L. Moretti, D’Ambrosio; Darmian, Nainggolan, Sensi, Eriksen, Perisic; Sanchez.