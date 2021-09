Inter-Real Madrid, Calhanoglu: «È tempo di Champions League»

Inter-Real Madrid è ormai alle porte. Calhanoglu con molta probabilità scenderà in campo dal primo minuto a San Siro. Il turco ha espresso la sua voglia di Champions League su Instagram

MOMENTO − Domani sera sarà la notte di Inter-Real Madrid, match d’esordio per i nerazzurri nel gruppo D di Champions League. Dopo le tre eliminazione consecutive (una con Luciano Spalletti in panchina, due con Antonio Conte), la Beneamata vorrà assolutamente riscattarsi e ottenere il passaggio agli ottavi di finale. Il primo grande ostacolo verso il traguardo è proprio la squadra di Carlo Ancelotti, reduce dalla roboante vittoria contro il Celta Vigo in Liga per 5-2. Sul suo account Instagram, Hakan Calhanoglu ha espresso la sua voglia di ritornare a giocare in Champions League: «È tempo di Champions League».