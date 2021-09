Inter-Real Madrid, Bastoni carico: «Torna la Champions League»

Poco meno di 24 ore e l’Inter scenderà in campo contro il Real Madrid per il match d’esordio in Champions League. Rimane in dubbio per la partita Bastoni, il quale però si è mostrato carico su Instagram

RITORNA − Inter-Real Madrid ci siamo quasi. Domani sera alle 21.00, i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro contro le Merengues per aprire al meglio questa nuova avventura in Champions League. Alessandro Bastoni, out contro la Sampdoria, rimane in dubbio in vista del match a causa di piccolo problema fisico. Domani uscirà la lista dei convocati di mister Simone Inzaghi. Intanto, il difensore campione d’Europa con l’Italia si è mostrato carico per l’inizio della competizione, pubblicando su Instagram una foto con tanto di didascalia: «Torna la Champions League».