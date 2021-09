Inter-Real Madrid, allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile

Inter-Real Madrid -1. Domani sera alle 21.00, i nerazzurri saranno impegnati nel match d’esordio di Champions League contro le Merengues. La squadra si è ritrovata ad Appiano Gentile per la consueta rifinitura

VIGILIA − “Squadra in campo al Centro Sportivo Suning: alla vigilia dell’esordio nella UEFA Champions League 2021/22 i nerazzurri si sono ritrovati agli ordini di mister Simoni Inzaghi per la rifinitura in vista del primo match del Gruppo D contro il Real Madrid, la sfida di domani alle 21 a San Siro”. Questa mattina, hanno parlato in conferenza stampa Simone Inzaghi e il capitano nerazzurro Samir Handanovic (vedi conferenza)

Fonte: Inter.it