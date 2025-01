L’Inter reagisce! Lautaro Martinez vivace. Asllani solido: le pagelle – CdS

L’Inter vince meritatamente 0-1 in casa del Venezia una partita non semplice, una grande reazione dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana. Nonostante l’emergenza infortuni, la squadra allenata da Simone Inzaghi porta a casa il risultato, frutto di un grande lavoro di squadra. A partire da Asllani, che lancia Lautaro Martinez per il gol che sblocca la partita grazie all’inserimento di Darmian. Ecco le pagelle del Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter vince, rischia qualcosa, ma Yann Sommer raramente viene impegnato dal Venezia. Un palo di Busio mette paura alla retroguardia nerazzurra, niente di più. Una sola vera parata sull’incornata di Doumbia, per il resto il portiere svizzero resta tranquillo, per lui voto 6,5. Molto bene Matteo Darmian, chiamato a sostituire Yann Bisseck infortunato, grazie al suo inserimento fa saltare i meccanismi difensivi al Venezia e ribadisce in porta sul tiro parato a Lautaro Martinez, per il quotidiano romano è il migliore della partita: voto 7. Molto bene anche il resto della difesa: de Vrij e Bastoni cancellano ogni azione del Venezia annullando i difensori, anche quel peperino di Oristanio: voto 6,5 a entrambi. Nicolò Barella è l’unico centrocampista titolare in campo, cerca di dare una mano a tutti e la sua è l’ennesima prestazione di quantità: voto 6,5. Kristjan Asllani risponde presente dopo le critiche ricevute in settimana e realizza un lancio preciso per Lautaro Martinez, da lì nasce il gol del vantaggio: voto 6,5. Inspiegabile il 5,5 dato a Frattesi, che entra bene a partita in corso avendo anche due grandi chance nei suoi piedi. Piotr Zielinski torna a giocare titolare e lo fa in maniera ragionata e utile alla causa, peccato non alzi mai il ritmo: voto 6.

Lautaro Martinez vivace, non segna ma è essenziale

L’ATTACCO – I titolari anche in questa partita sono Lautaro Martinez e Mehdi Taremi. Quest’ultimo lavora tanto, abbassandosi e accorciando, meno convinto rispetto le prestazioni viste in Supercoppa Italiana. Lascia la profondità a Lautaro Martinez, ma le conclusioni in porta sono da dimenticare: voto 6. Il capitano nerazzurro, invece, resta sempre nel vivo delle azioni e lotta su ogni pallone. Manca ancora la convinzione sotto porta, ma provoca la rete di Darmian con un aggancio spettacolare e una stoccata immediata: voto 6,5, tra i migliori. Marko Arnautovic, invece, non prende voto. Anche se entra con grande grinta, ma difficilmente fa salire la squadra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno